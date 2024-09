Milagre de Deus: Bombeiro salva trabalhador soterrado O cabo Jhony, do Corpo de Bombeiros de Maringá, no Norte do Paraná, disse que resgatar o trabalhador que ficou […] O post Bombeiro... Ric|Do R7 05/09/2024 - 14h41 (Atualizado em 05/09/2024 - 14h41 ) ‌



Bombeiro segura trabalhador soterrado por 1h e chama resgate de “milagre de Deus”

O cabo Jhony, do Corpo de Bombeiros de Maringá, no Norte do Paraná, disse que resgatar o trabalhador que ficou soterrado por 9 horas em um silo de grãos de soja com vida, foi um “milagre de Deus”.

