Milagre na Mata: Criança Perdida é Encontrada Após 40 Horas As buscas pela criança desaparecida em Cambira, no norte do Paraná, terminaram com final feliz no início... Ric|Do R7 18/08/2024 - 17h46 (Atualizado em 18/08/2024 - 17h46 ) ‌



Major conta como criança foi encontrada após duas noites perdida em mata no PR

As buscas pela criança desaparecida em Cambira, no norte do Paraná, terminaram com final feliz no início da tarde deste domingo (18). Após duas noites e mais de 40 horas perdido em uma área de mata, o menino foi encontrado com vida e encaminhado para a realização de exames em um hospital.

