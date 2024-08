Milagre no Interior: Criança de 2 Anos é Encontrada Após Desaparecimento A criança, de 2 anos, que desapareceu neste sábado (17), enquanto brincava no quintal de uma casa em Cambira... Ric|Do R7 18/08/2024 - 15h36 (Atualizado em 18/08/2024 - 15h36 ) ‌



Criança desaparecida no interior do Paraná é encontrada no 2º dia de buscas

A criança, de 2 anos, que desapareceu neste sábado (17), enquanto brincava no quintal de uma casa em Cambira, no norte do Paraná, foi encontrada neste domingo (18). Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e voluntários civis, fizeram uma força tarefa na região do bairro Sete de Maio, na área rural do município, e encontraram o menino com vida.

