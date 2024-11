Ministério Público investiga mensagens de ódio contra criança envolvida em caso de maus-tratos O Ministério Público do Paraná afirmou que vai apurar quem enviou mensagens de ódio à criança que matou 23 animais […] O post MP diz... Ric|Do R7 16/10/2024 - 17h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

MP diz que vai apurar quem enviou mensagens de ódio à criança que matou animais

O Ministério Público do Paraná afirmou que vai apurar quem enviou mensagens de ódio à criança que matou 23 animais em um hospital veterinário na cidade de Nova Fátima, no Norte do Paraná. A nota enviada nesta quarta-feira (16) diz que alguns casos “já chegaram à Promotoria, para eventual responsabilização dos envolvidos”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• MP diz que vai apurar quem enviou mensagens de ódio à criança que matou animais

• Empresária curitibana, Cristiane Mocellin morre aos 63 anos

• Reconhecimento Fotográfico: A Prova que Pode Enganar e Condenar Inocentes



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.