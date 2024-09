Ministra Anielle Franco fala sobre denúncias contra Silvio Almeida A ministra Anielle Franco optou por não dar detalhes sobre caso de assédio envolvendo o ex-ministro Silvio Almeida. O post Anielle... Ric|Do R7 06/09/2024 - 22h10 (Atualizado em 06/09/2024 - 22h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Anielle Franco se posiciona sobre Silvio Almeida: “não é aceitável”

Nesta sexta-feira (6), a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, se pronunciou sobre as denúncias de assédio envolvendo o ex-ministro de Direitos Humanos e Cidadania Silvio Almeida. Conforme a organização Me Too Brasil e o colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles, Anielle seria uma das diversas mulheres abusadas por Almeida.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homem é morto a tiros após jogar pedras em moto e dono se revoltar no PR; vídeo

• Jogo do Brasil x Equador movimenta o comércio e o setor de serviços

• Acidente entre cinco veículos na BR-277 deixa sete feridos