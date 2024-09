Missão histórica da SpaceX leva civis ao espaço Após uma série de adiamentos, a SpaceX se tornou a primeira empresa privada a realizar uma caminhada espacial. O post Polaris Dawn:... Ric|Do R7 10/09/2024 - 12h01 (Atualizado em 10/09/2024 - 12h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Polaris Dawn: SpaceX lança missão com civis para 1ª caminhada espacial

A SpaceX, empresa de tecnologia espacial de Elon Musk, lançou nesta terça-feira (10) a missão Polaris Dawn, que leva civis para uma “caminhada” no espaço. Com duração prevista de cinco dias, a viagem é considerada uma inovação no turismo espacial.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Polaris Dawn: SpaceX lança missão com civis para 1ª caminhada espacial

• Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê: “Escolhido por Deus”

• Cartões de resposta do ‘Enem dos Concursos’ são divulgados nesta terça (10)