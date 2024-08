Mistério e Horror: Partes de Mulher Encontradas em Crocodilo Gigante Uma mulher desapareceu e teve as partes do corpo encontradas perto de um crocodilo gigante de aproximadamente... Ric|Do R7 22/08/2024 - 07h31 (Atualizado em 22/08/2024 - 07h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mulher desaparece e partes do corpo são encontradas dentro de crocodilo gigante

Uma mulher desapareceu e teve as partes do corpo encontradas perto de um crocodilo gigante de aproximadamente 4 metros, em Wali, um vilarejo localizado na região leste da Indonésia. Dentro do animal também foram encontrados pedaços de corpo humano. Caso aconteceu na última terça-feira (20).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Mulher desaparece e partes do corpo são encontradas dentro de crocodilo gigante

• Paraná está entre estados com mais denúncias no app Justiça Eleitoral; veja no Jornal da Manhã

• RIC Notícias Manhã mostra caso de bebê recém-nascido encontrado em sacola no PR