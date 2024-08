Mistério em Curitiba: Motorista Some Após Capotamento de Caminhonete Um motorista causou um capotamento na noite deste domingo (25), no bairro Santa Quitéria, em Curitiba. No... Ric|Do R7 26/08/2024 - 07h40 (Atualizado em 26/08/2024 - 07h40 ) ‌



Motorista capota caminhonete, conta que vai tomar um banho e desaparece

Um motorista causou um capotamento na noite deste domingo (25), no bairro Santa Quitéria, em Curitiba. No momento em que seguia pela Rua Rezala Simão, o homem perdeu o controle, bateu em um barranco e capotou a caminhonete no meio da via.

