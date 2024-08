Mistério em Curitiba: Vítima em Porta-Malas Levanta Suspeitas de Crime Brutal A vítima encontrada no porta-malas de um veículo de luxo, no bairro Hauer, em Curitiba, estava parcialmente... Ric|Do R7 06/08/2024 - 09h55 (Atualizado em 06/08/2024 - 09h55 ) ‌



Vítima em porta-malas tinha ferimentos e há suspeita de ‘crime do micro-ondas’

A vítima encontrada no porta-malas de um veículo de luxo, no bairro Hauer, em Curitiba, estava parcialmente queimada e possuía um ferimento que pode ser de arma de fogo. As equipes policiais estiveram na Rua Isaias Regis de Mirante na manhã desta terça-feira (6) e não descartam a tentativa do ‘crime do micro-ondas’.

