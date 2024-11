Mistério sobre morte em shopping é destaque do Balanço Geral; assista ao vivo Mistério sobre morte em shopping é destaque do Balanço Geral; assista ao vivo Ric|Do R7 16/11/2024 - 12h48 (Atualizado em 16/11/2024 - 12h48 ) twitter

Mistério sobre morte em shopping

O Balanço Geral especial deste sábado (16) conta como andam as investigações sobre o caso do homem que foi encontrado morto no poço de um elevador de um shopping em Curitiba. A polícia ainda não conseguiu identificar a vítima e segue tentando desvendar o mistério.

