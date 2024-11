Momento de tensão: mulher fica pendurada em janela de prédio Uma mulher escorregou enquanto fazia uma limpeza e ficou pendurada na janela do 15º andar, o caso ocorreu na terça-feira […] O post... Ric|Do R7 18/10/2024 - 13h48 (Atualizado em 18/10/2024 - 13h48 ) twitter

Mulher fica pendurada em janela do 15º andar de prédio; vídeo

Uma mulher escorregou enquanto fazia uma limpeza e ficou pendurada na janela do 15º andar, o caso ocorreu na terça-feira (15), no Guarujá (SP). O momento em que a mulher está segurando na beirada da janela foi registrado em vídeo e as imagens repercutiram nas redes sociais (assista abaixo).

