Monitor de clínica de reabilitação é preso por suspeita de tortura no Paraná

Monitor suspeito de tortura em clínica de reabilitação é preso no Paraná

Um homem, de 33 anos, que exercia a função de monitor em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos, em Mangueirinha, no Sudoeste do Paraná, é suspeito de práticas de tortura, maus-tratos e lesão corporal contra os pacientes. O homem foi preso preventivamente nesta quinta (11), em Cascavel, no Oeste do Paraná, após investigações iniciadas em julho deste ano, segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR).

