Ric |Do R7

Moradora de São José dos Pinhais é surpreendida com prêmio do Nota Paraná Consumidoras de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e São Miguel do Iguaçu, na região Oeste do estado, levaram...

‌



A+

A-

Moradora de São José dos Pinhais é ganhadora do maior prêmio mensal do Nota paraná

Consumidoras de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e São Miguel do Iguaçu, na região Oeste do estado, levaram os dois maiores prêmios de julho do Nota Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Moradora de São José dos Pinhais é ganhadora do maior prêmio mensal do Nota paraná

• Fisiculturista morto em acidente causado por adolescente é homenageado: “até breve”

• Morte de mãe e filho em viagem para comemorar cura do câncer causa comoção