Moradores de Londrina denunciam problemas na saúde pública da cidade A cidade de Londrina, no Norte do Paraná, tem atualmente 54 Unidades Básicas de Saúde, duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA)....

‌



A+

A-

Eleições 2024: Moradores de Londrina reclamam de saúde pública; veja série da RICtv Caroline de Souza Machado

A cidade de Londrina, no Norte do Paraná, tem atualmente 54 Unidades Básicas de Saúde, duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA). Porém, os cidadãos não estão contentes com a saúde pública, conforme os moradores, a demora no atendimento é um dos principais problemas. Durante a série especial 'A Cidade que Queremos', exibida na RICtv, mostrará os principais problemas enfrentados pela população que requerem atenção por parte dos candidatos à prefeitura e a vereança no pleito de 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Eleições 2024: Moradores de Londrina reclamam de saúde pública; veja série da RICtv

• Temporal com rajadas de vento de 100 km/h atinge o Paraná; veja áreas

• Jovem morre após sofrer parada cardíaca ao presenciar assassinato; vídeo