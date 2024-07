Moradores de Toledo clamam por mais infraestrutura em série da RICtv Atualmente cidade de Toledo, no Oeste do estado, tem mais de 150 mil habitantes. Conforme os moradores, devido ao aumento no número...

Eleições 2024: Moradores de Toledo pedem mais infraestrutura; veja série da RICtv

Atualmente cidade de Toledo, no Oeste do estado, tem mais de 150 mil habitantes. Conforme os moradores, devido ao aumento no número de habitante na região, é necessário existir mais infraestrutura e recursos básicos nas áreas de educação, saúde, segurança e mobilidade. Durante a série especial 'A Cidade que Queremos', exibida na RICtv, os toledenses falam sobre os principais problemas enfrentados pela população que requerem atenção por parte dos candidatos à prefeitura e a vereança no pleito de 2024.

