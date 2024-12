Moro lidera corrida ao Governo do Paraná, diz pesquisa O senador Sergio Moro (UNIÃO) lidera as intenções de voto ao Governo do Paraná de acordo com levantamento da Ágili […] O post Moro... Ric|Do R7 06/12/2024 - 19h28 (Atualizado em 06/12/2024 - 19h28 ) twitter

Moro lidera corrida ao Governo do Paraná, diz pesquisa

O senador Sergio Moro (UNIÃO) lidera as intenções de voto ao Governo do Paraná de acordo com levantamento da Ágili Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira (6).

Para mais detalhes sobre a pesquisa e os candidatos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

