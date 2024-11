Morre motorista de aplicativo baleado em execução de empresário em aeroporto Morre motorista de aplicativo baleado em execução de empresário em aeroporto Ric|Do R7 11/11/2024 - 08h09 (Atualizado em 11/11/2024 - 08h09 ) twitter

Morre motorista de aplicativo baleado em execução de empresário em aeroporto

O motorista de aplicativo ferido durante a execução do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, morto a tiros no Aeroporto de Guarulhos, morreu no sábado (9). Celso Araujo Sampaio de Novais, de 41 anos, foi atingido por um tiro de fuzil nas costas e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Guarulhos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes desse caso.

