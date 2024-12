Morre vítima de acidente causado por motorista bêbado na RMC Morreu no hospital nesta sexta-feira (6), o homem de 58 anos que se envolveu em um acidente provocado por um […] O post Morre vítima... Ric|Do R7 06/12/2024 - 13h49 (Atualizado em 06/12/2024 - 13h49 ) twitter

Carro de homem que saiu de casa para comprar um lanche ficou destruído

Morreu no hospital nesta sexta-feira (6), o homem de 58 anos que se envolveu em um acidente provocado por um motorista bêbado, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Na ocasião, a família do condutor que causou a batida tentou contratar um advogado, que era parente da vítima. O acidente aconteceu no dia 26 de novembro.

