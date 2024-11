Morte de coordenadora de hospital causa comoção em Ponta Grossa Morte de coordenadora de hospital causa comoção em Ponta Grossa Ric|Do R7 28/11/2024 - 13h49 (Atualizado em 28/11/2024 - 13h49 ) twitter

Michele era coordenadora de qualidade do hospital da cooperativa médica (Foto: Reprodução/Facebook/Michele Maier)

Morreu na quarta-feira (27), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, a enfermeira Michele do Rocio Maier, de 34 anos. A profissional atuava como coordenadora de qualidade do Hospital Geral Unimed (HGU) e sua morte causou comoção entre os colegas e clientes da cooperativa médica. A causa da morte não foi divulgada.

