Morte de professora de balé causa comoção no Paraná: "Lutou até o fim"
Ric|Do R7
25/11/2024 - 10h30 (Atualizado em 25/11/2024 - 10h30 )

Professora de Balé era dona de escola de dança em Apucarana (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A morte da professora de balé Bruna Caroline Barros, de 29 anos, causou grande comoção em Apucarana, no norte do Paraná. A jovem lutava contra um câncer na região do colo do útero e não resistiu neste final de semana. Bruna era proprietária de uma escola de dança na cidade e bastante conhecida pelos moradores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e saiba mais sobre essa história comovente.

