Morte de sargento gera comoção no Paraná: “Sempre será meu herói” Morte de sargento gera comoção no Paraná: “Sempre será meu herói” Ric|Do R7 17/11/2024 - 16h48 (Atualizado em 17/11/2024 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morte de sargento gera comoção no Paraná

A morte do sargento do Corpo de Bombeiros, Marcelo Petuco, gerou comoção nas redes sociais. Amigos, familiares e colegas de trabalho prestaram homenagens ao trabalhador que teve um mal súbito enquanto fazia a limpeza nas turbinas da usina hidrelétrica, entre os municípios de Virmond e Cantagalo, no Centro-Sul do Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e saiba mais sobre essa triste história.

Leia Mais em Ric:

Cantor que sobreviveu ao câncer morre em acidente de trânsito

Acompanhe em tempo real a situação das estradas do Paraná no retorno do feriado

Neymar volta ao Santos em 2025, afirma jornalista