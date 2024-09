Motoboy é morto em Curitiba e ex-marido é o principal suspeito Um motoboy, de 37 anos, foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira (5), no bairro Sítio Cercado, […] O post Motoboy é... Ric|Do R7 05/09/2024 - 14h01 (Atualizado em 05/09/2024 - 14h01 ) ‌



Motoboy é assassinado e ex-marido da namorada da vítima é suspeito

Um motoboy, de 37 anos, foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira (5), no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. A vítima foi identificada como Edinilson Alves da Cruz. O principal suspeito é o ex-marido da namorada do homem assassinado.

