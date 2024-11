Motoboy influencer morre em acidente com BMW no Paraná Motoboy influencer morre em acidente com BMW no Paraná Ric|Do R7 15/11/2024 - 12h29 (Atualizado em 15/11/2024 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motoboy influencer

O influencer Rizolito Motoboy morreu em um grave acidente registrado na PR-182, em Ampére, no sudoeste do Paraná. O jovem estava em uma motocicleta da marca BMW acompanhado de um amigo quando se envolveu em um acidente com um carro de passeio, que tentou cruzar a rodovia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre essa tragédia.

Leia Mais em Ric:

Justiça condena Voepass a pagar pensão a viúvo de comissária morta em acidente

Trabalhadores morrem após elevador cair de 25 metros em prédio de luxo

MEC divulga gabaritos do Enem; resultado sai em janeiro de 2025