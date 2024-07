Motociclista causa tumulto em Curitiba ao bater em viatura durante fuga Um motociclista teve uma manhã de quarta-feira (24) agitada com manobras perigosas, tentativa de fuga, acidente e prisão em Curitiba... Ric|Do R7 24/07/2024 - 09h23 (Atualizado em 24/07/2024 - 09h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Motociclista ‘corta giro’, bate em viatura em tentativa de fuga e acaba preso

Um motociclista teve uma manhã de quarta-feira (24) agitada com manobras perigosas, tentativa de fuga, acidente e prisão em Curitiba. O rapaz causou o transtorno na região do bairro Tingui, próximo ao terminal do Santa Cândida. Após toda a confusão, o jovem foi detido na viatura policial.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Motociclista ‘corta giro’, bate em viatura em tentativa de fuga e acaba preso

• Avião cai após decolar, explode e deixa 18 mortos no Nepal; veja o vídeo

• RIC Notícias Manhã Ao Vivo | 24/07/2024