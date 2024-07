Motociclista escapa por um triz em acidente impressionante Um motociclista colidiu contra um ônibus no cruzamento da Rua João Negrão com a Avenida Visconde de Guarapuava, no Centro de Curitiba... Ric|Do R7 22/07/2024 - 12h23 (Atualizado em 22/07/2024 - 12h23 ) ‌



Motociclista escapa da morte em manobra arriscada ao colidir contra ônibus no PR

Um motociclista colidiu contra um ônibus no cruzamento da Rua João Negrão com a Avenida Visconde de Guarapuava, no Centro de Curitiba, na manhã desta segunda-feira (22). Conforme o motorista do ônibus, o acidente ocorreu após o motociclista realizar uma manobra não permitida no local.

