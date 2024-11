Motociclista sai da pista, acerta árvore e é atropelado por ligeirinho; este, morreu na hora Motociclista sai da pista, acerta árvore e é atropelado por ligeirinho; este, morreu na hora Ric|Do R7 09/11/2024 - 15h09 (Atualizado em 09/11/2024 - 15h09 ) twitter

Motociclista sai da pista, acerta árvore e é atropelado por ligeirinho; este, morreu na hora. Motociclista tenta desviar de um carro, que estava parado no meio da pista após colidir com ciclista, acerta árvore e é atingido por ligeirinho no Capão da Imbuia.

