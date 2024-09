Motociclista tem sorte em acidente com ônibus em Curitiba "Nasci de novo, é essa sensação". As palavras de um motociclista resumem bem o susto que ele levou após se envolver em um acidente... Ric|Do R7 06/09/2024 - 15h52 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h52 ) ‌



Motociclista escapa ileso de acidente com ônibus: “Nasci de novo”

“Nasci de novo, é essa sensação”. As palavras de um motociclista resumem bem o susto que ele levou após se envolver em um acidente com um Ligeirinho, na manhã desta sexta-feira (6), no Bairro Alto, em Curitiba. O jovem, que prefere não se identificar, trafegava com sua motoneta pela rua José Zgoda, nas proximidades da Linha Verde, quando se distraiu e não percebeu que o ônibus faria uma conversão à esquerda. Sem tempo para evitar a batida assim que percebeu a manobra, o motociclista acertou a lateral do ônibus, que estava vazio, e, em seguida, atingiu uma cerca de um terreno baldio.

