Motociclista Tenta Enganar Radar com Manobra Perigosa na BR-277

Motociclista faz manobra arriscada para tentar evitar multa na BR-277

Um motociclista foi flagrado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizando uma manobra arriscada, na tentativa de escapar de uma multa por excesso de velocidade, na BR-277, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. De acordo com os policiais, o condutor da moto tirou um dos pés dos comandos para tentar encobrir a placa do veículo, evitando o flagrante do radar.

