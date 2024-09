Motorista abandona carreta e escapa de fiscalização em Foz do Iguaçu Dois motoristas de caminhão foram presos, sendo que um deles tentou subornar os fiscais. Veja o momento em que o motorista de caminhão... Ric|Do R7 08/09/2024 - 10h10 (Atualizado em 08/09/2024 - 10h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Motorista de caminhão desengata carreta e foge ao perceber fiscalização no PR; vídeo

Um motorista de caminhão que havia saído do Paraguai, ao perceber uma fiscalização na Ponte da Amizade, desengatou e abandonou a carreta na pista, e fugiu apenas com o cavalo mecânico, retornando ao país de origem. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (7), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Jantar – Luponero Restaurante (R$89,90)

• Almoço – Luponero Restaurante (R$89,90)

• Motorista de caminhão desengata carreta e foge ao perceber fiscalização no PR; vídeo