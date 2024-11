Motorista bêbado atropela motociclista ao acessar via rápida na contramão Motorista bêbado atropela motociclista ao acessar via rápida na contramão Ric|Do R7 29/11/2024 - 08h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 08h49 ) twitter

Motorista bêbado atropela motociclista

Um motorista bêbado causou um grave acidente no bairro Campo Comprido, em Curitiba, nesta quinta-feira (28). O homem não respeitou a sinalização, acessou a contramão da Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, também conhecida como via rápida, e bateu de frente com um motociclista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este acidente impressionante!

