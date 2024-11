Motorista de carreta fala sobre trágico acidente na BR-376 O RIC Notícias Manhã desta quarta-feira (23) vai repercutir o depoimento do motorista da carreta que transportava o contêiner que […]... Ric|Do R7 23/10/2024 - 06h48 (Atualizado em 23/10/2024 - 06h48 ) twitter

RIC Notícias Manhã mostra depoimento de motorista envolvido em acidente na BR-376

O RIC Notícias Manhã desta quarta-feira (23) vai repercutir o depoimento do motorista da carreta que transportava o contêiner que se soltou e atingiu a van com a equipe de remo. O acidente aconteceu na noite do último domingo (20), na BR-376, em Guaratuba. Ao todo 9 pessoas morreram. Assista ao vivo:

