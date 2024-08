Motorista de Jetta em fuga após atropelamento em Curitiba Um motorista de um Volkswagen Jetta atropelou um morador em situação de rua e fugiu entre a noite e a madrugada... Ric|Do R7 16/08/2024 - 08h26 (Atualizado em 16/08/2024 - 08h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Motorista de Jetta atropela pedestre e foge por ‘medo de região’

Um motorista de um Volkswagen Jetta atropelou um morador em situação de rua e fugiu entre a noite e a madrugada desta sexta-feira (16), em Curitiba. O acidente aconteceu na região do Viaduto do Colorado, no bairro Jardim Botânico, onde é comum o fluxo de moradores em vulnerabilidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Motorista de Jetta atropela pedestre e foge por ‘medo de região’

• Banco Central confirma o vazamento de dados de mais de 8 mil chaves Pix

• Protesto complica trânsito no Contorno Sul, na região da CIC