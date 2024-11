Motorista de Porsche que matou jovem em Maringá vira réu por homicídio culposo Motorista de Porsche que matou jovem em Maringá vira réu por homicídio culposo Ric|Do R7 15/11/2024 - 13h50 (Atualizado em 15/11/2024 - 13h50 ) twitter

Motorista de Porsche que matou jovem em Maringá

Francis Mayco Alves, motorista do Porsche que avançou o semáforo e matou a jovem Isabely Cristina dos Santos Félix, de 19 anos, virou réu por homicídio culposo. Ele foi denunciado pelo Ministério Público pelo atropelamento registrado no dia 12 de outubro, em Maringá, no Noroeste do Paraná.

