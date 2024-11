Motorista de van é procurado após trágico acidente em Curitiba A Polícia Civil do Paraná (PCPR) tenta localizar o motorista de uma van que causou um acidente com morte em […] O post PCPR procura... Ric|Do R7 14/10/2024 - 12h28 (Atualizado em 14/10/2024 - 12h28 ) twitter

PCPR procura por motorista de van que causou acidente com morte de motociclista

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) tenta localizar o motorista de uma van que causou um acidente com morte em Curitiba. O acidente aconteceu na última sexta-feira (11), no bairro Santa Quitéria, e resultou na morte do jovem motociclista Victor Kitizig Batista, de 22 anos.

