Motorista de van perde controle e atinge poste na região do viaduto do Capanema

18/07/2024 - 07h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 07h00 )



O motorista de uma van causou um acidente no final da madrugada desta quinta-feira (18), na região do viaduto do Capanema, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba. O condutor do coletivo perdeu o controle enquanto seguia pela Avenida Prefeito Omar Sabbag e colidiu contra uma estrutura a poucos metros do viaduto.

