Motorista e dono de caminhão são indiciados por acidente com van de equipe de remo Ric|Do R7 12/11/2024 - 11h51 (Atualizado em 12/11/2024 - 11h51 )

Acidente na BR-376

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) indiciou duas pessoas pelo acidente na BR-376, envolvendo um caminhão e uma van com atletas de uma equipe de remo. O motorista do caminhão e o proprietário do veículo foram indiciados por homicídio culposo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico acidente.

