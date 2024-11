Motorista é indiciado por embriaguez em acidente que matou três mulheres no PR Motorista é indiciado por embriaguez em acidente que matou três mulheres no PR Ric|Do R7 26/11/2024 - 16h10 (Atualizado em 26/11/2024 - 16h10 ) twitter

Acidente acabou na morte das três mulheres no Paraná (Foto: reprodução / redes sociais)

Um motorista foi indiciado por dirigir sob efeito de álcool durante um acidente que matou três mulheres no início de outubro, em Prudentópolis, na região central do Paraná. O carro onde ele e as vítimas estavam despencou de uma ponte na Linha Guarapuava. Michele Fabiane Ancelmo, Adriana Wilczeski e Cristiane Aparecida Niebekailo não resistiram.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico acidente.

