Motorista é preso após acidente fatal em Curitiba

Motorista suspeito de matar motociclista em acidente em Santa Felicidade é preso

O motorista envolvido no acidente que resultou na morte do motociclista Aguinaldo Fermino Filho, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, foi preso nesta sexta-feira (6). O condutor do carro, que fugiu após a colisão, foi detido mais de dois meses após a ocorrência.

