Motorista em alta velocidade é detido após acidente em Curitiba

Motorista de BMW que causou acidente a 181 km/h é preso em Curitiba

O motorista da BMW que trafegava a 181km/h e causou um acidente na Avenida Comendador Franco, em Curitiba, foi preso. A detenção aconteceu nesta quinta-feira (29), pela Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), da Polícia Civil do Paraná (PCPR). O acidente foi registrado no dia 13 de agosto e o motorista do outro veículo teve ferimentos graves.

