Motorista embriagado causa acidente com policiais em patrulha no PR

Motorista embriagado é preso após colidir com policiais que faziam patrulha no PR

Um homem de 36 anos foi preso após colidir com duas motos da Polícia Militar, ferindo três policiais que faziam patrulhamento nas ruas de Arapongas, no norte do Paraná, na noite de sexta-feira (12). Uma câmera de segurança que registrou o acidente mostra que o motorista de um carro invade a faixa contrária e acerta as motos. Em seguida, um policial que escapou da batida persegue o veículo que causou o acidente até conseguir parar o motorista.

