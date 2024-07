Motorista embriagado condenado por acidente que chocou Sarandi Em Sarandi, na região Norte Central do Paraná, o Tribunal do Júri condenou o motorista embriagado que matou uma criança e feriu outras... Ric|Do R7 18/07/2024 - 20h23 (Atualizado em 18/07/2024 - 20h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Motorista embriagado que causou acidente em Sarandi é condenado; relembre o caso

Em Sarandi, na região Norte Central do Paraná, o Tribunal do Júri condenou o motorista embriagado que matou uma criança e feriu outras 11 pessoas no Natal de 2021. Ao todo, a condenação do homem foi de 41 anos, 2 meses e 15 dias de prisão pelo grave acidente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Motorista embriagado que causou acidente em Sarandi é condenado; relembre o caso

• Morte de pai e filha causa comoção: “Para sempre minha segunda família”

• Netflix anuncia data da minissérie sobre Ayrton Senna; confira