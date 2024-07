Ric |Do R7

Motorista embriagado é indiciado por atropelar e matar ciclista no Paraná O motorista que atropelou e matou a ciclista Vanessa Batista, de 42 anos, em uma estrada rural, em Marialva, no Norte Central do...

Motorista embriagado que atropelou e matou ciclista no Paraná é indiciado

O motorista que atropelou e matou a ciclista Vanessa Batista, de 42 anos, em uma estrada rural, em Marialva, no Norte Central do Paraná, foi indiciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), nesta quinta-feira (11).

