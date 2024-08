Motorista Embriagado Provoca Acidente e Foge em Curitiba Um motorista é suspeito de provocar um acidente e fugir do local na noite da última sexta-feira (16), no... Ric|Do R7 17/08/2024 - 09h26 (Atualizado em 17/08/2024 - 09h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Motorista é suspeito de provocar acidente embriagado e fugir, em Curitiba

Um motorista é suspeito de provocar um acidente e fugir do local na noite da última sexta-feira (16), no bairro Uberaba, em Curitiba. Testemunhas afirmaram que o homem estava com sinais de embriaguez.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Motorista é suspeito de provocar acidente embriagado e fugir, em Curitiba

• A Fazenda: relembre atletas e ex-jogadores de futebol que participaram do reality

• Previsão do tempo para Curitiba hoje (17/08/2024), segundo o Climatempo