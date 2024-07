Motorista foge após acidente na BR-277: PRF procura condutor envolvido em acidente com morte

‌



Motorista foge após acidente na BR-277 matar passageiro do carro que ele dirigia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) procura um motorista envolvido em um acidente com morte na BR-277, em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná, no final da tarde de domingo (7). Segundo a PRF, o condutor de um Peugeot 206, que bateu de frente com um caminhão, fugiu do local depois que o acidente causou a morte do passageiro do carro.

