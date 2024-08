Motorista foge após atropelar cachorrinha em Curitiba Uma cachorrinha chamada Hanna, de 4 anos, foi atropelada na sexta-feira (30), e morreu no Bairro Alto, em Curitiba. O […] O post Cachorrinha... Ric|Do R7 31/08/2024 - 17h11 (Atualizado em 31/08/2024 - 17h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cachorrinha é atropelada e motorista foge sem prestar socorro no Paraná; vídeo

Uma cachorrinha chamada Hanna, de 4 anos, foi atropelada na sexta-feira (30), e morreu no Bairro Alto, em Curitiba. O momento do atropelamento foi registrado por câmeras de segurança (assista abaixo). Após atropelar o animal, o motorista foge do local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Cachorrinha é atropelada e motorista foge sem prestar socorro no Paraná; vídeo

• Especial Rios 2-1: O Lago de Furnas e suas belezas naturais

• Especial Rios 1-3: fotografias mais marcantes do episódio Rio Grande