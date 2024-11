Motorista foge após atropelar jovem em Curitiba Um motorista de aplicativo é investigado por omissão de socorro após atropelar um jovem, no bairro Novo Mundo, e fugir do local do... Ric|Do R7 16/10/2024 - 15h09 (Atualizado em 16/10/2024 - 15h09 ) twitter

Motorista de aplicativo atropela jovem e foge sem prestar socorro

Um motorista de aplicativo é investigado por omissão de socorro após atropelar um jovem, no bairro Novo Mundo, e fugir do local do acidente, na terça-feira (15). Em seguida, ele abandonou a passageira que estava no veículo alegando problemas com a documentação do carro. A vítima do atropelamento foi internada em estado grave.

