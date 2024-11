Motorista morre ao ser ejetado em colisão na Avenida das Torres, em Curitiba Motorista morre ao ser ejetado em colisão na Avenida das Torres, em Curitiba Ric|Do R7 30/11/2024 - 10h28 (Atualizado em 30/11/2024 - 10h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carro ficou destruído após a colisão

Um homem, de 31 anos, morreu após ser ejetado do veículo em um acidente registrado na madrugada deste sábado (30), na antiga Avenida das Torres, no bairro Guabirotuba, em Curitiba. O carro dele bateu contra um poste. O motorista de um outro carro envolvido fugiu do local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Ric:

Motorista fica gravemente ferido ao cair com carro em córrego em Curitiba

Confronto com PMs deixa um morto e outro gravemente ferido no Umbará

Jovem Pan conecta rádio e digital na primeira edição do Prêmio Influenciador do Ano