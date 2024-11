Motorista perde controle do carro e cai dentro de um córrego no bairro Capão da Imbuia Motorista perde controle do carro e cai dentro de um córrego no bairro Capão da Imbuia Ric|Do R7 30/11/2024 - 15h28 (Atualizado em 30/11/2024 - 15h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motorista cai em córrego

Motorista perde controle do carro e cai dentro de um córrego no bairro Capão da Imbuia Motorista sofre ferimentos graves na cabeça após o carro deste cair dentro de um córrego no Capão da Imbuia; imagens registraram o acidente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Assista ao vivo o programa Mestres do Fogo | 30/11/2024

Acidente no Xaxim: carro avança preferencial e bate em motociclista, que não resiste aos ferimentos

Avião cai em avenida movimentada e deixa mortos; veja vídeo