Motorista perde controle e causa acidente em estação-tubo de Curitiba

Motorista dorme ao volante e destrói entrada de estação-tubo em Curitiba

Uma motorista invadiu uma estação-tubo e quase causou uma tragédia com os filho no carro, na madrugada desta terça-feira (3), em Curitiba. A mulher, que conduzia um Citroën, perdeu o controle da direção enquanto seguia pela Avenida Wenceslau Braz, no bairro Lindoia.

