Motorista perde controle e provoca engavetamento na Linha Verde

Motorista perde controle, provoca engavetamento e transtornos na Linha Verde

Uma motorista ficou ferida após perder o controle do carro e provocar um engavetamento na Linha Verde, no bairro Capão Raso, em Curitiba, na noite deste domingo (30). Com o acidente, parte da via foi interditada e provocou transtornos no trânsito na região.

